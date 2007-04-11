Янукович натякнув Ющенку: переобиратимемося разом

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за одночасне проведення парламентських і президентських виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу перед учасниками мітингу на Майдані Незалежності.

«Парламентські і президентські вибори повинні бути в рамках українських законів. Ми не повинні допустити, щоб хтось робив замах на Конституцію. Це наш Основний Закон», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, проведення дострокових парламентських виборів може повторити ситуацію, яка склалася в 2004 році під час проведення президентських виборів.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що причиною для ініціювання проведення дострокових парламентських виборів стало те, що політики «помаранчевої» команди «злякалися, що їх час вже ніколи не прийде».

Він вважає, що ті політики, які ввійшли до складу уряду в 2005 році, не здатні забезпечити ефективність економіки.