Віце-президент Європарламенту готовий кинути Україну напризволяще?

Віце-президент Європейського парламенту Марек СІВЕЦЬ заявляє, що поки не будуть використані внутрішні ресурси для вирішення конфлікту в Україні, залучати зовнішні сили недоцільно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я думаю, що нині необхідно використати усі внутрішні ресурси, як політичні, так і правові, для вирішення проблеми. Поки не будуть ці ресурси (використані - УНІАН) місця для зовнішніх сил немає», - сказав він.

За словами М.СІВЕЦЯ, сьогоднішню ситуацію в Україні не можна порівнювати з Помаранчевою революцією, оскільки усі сили - і помаранчеві, і синьо-блакитні - мають правовий мандат. Він наголосив на необхідності дочекатися рішення Конституційного Суду щодо указу Президента про дострокові вибори, який зобов’язаний висловити свою думку з цього питання.

«Лише після цього ми можемо порушувати питання про можливість залучення європейської спільноти чи Європейського Союзу», - сказав М.СІВЕЦЬ. Він висловив сподівання, що українська демократія, яку підтримує європейська спільнота, спроможна вирішити цю проблему і «використати слово, яке не є дуже популярним, але ефективним - компроміс».

На його переконання, якщо буде досягнуто компроміс, то обидві сили програють, але виграє Україна і її народ. Віце-президент Європарламенту також зазначив, що в Брюсселі не зовсім розуміють, що відбувається в Києві.

Він також повідомив, що приїхав в Україну не як посередник, а з метою вивчення ситуації.

М.СІВЕЦЬ сьогодні зустрічався з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, з головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та розмовляв по телефону з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Ніною КАРПАЧОВОЮ.

За його словами, під час зустрічей він запитував, на що вони спираються, коли кажуть, що рішення Президента про дострокові вибори законне чи незаконне. Він також зазначив, що не хоче робити ніяких висновків з того, що не відбулася його зустріч з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ.

За словами М.СІВЕЦЯ, аргументи, на підставі яких було ухвалено рішення про дострокові парламентські вибори, були детально представлені Юлією ТИМОШЕНКО. М.СІВЕЦЬ також зазначив, що він залишає Київ з повною повагою до всіх учасників конфлікту.

М.СІВЕЦЬ також повідомив, що після повернення до Брюсселю він хоче зустрітися з президентом Європейського парламенту та представниками комітетів з парламентського співробітництва та у закордонних справах і поінформувати їх, у чому полягає конфлікт в Україні.