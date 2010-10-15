Януковича попереджують, що ігнорування проблем йому аукнеться

В Україні створюється прецедент, коли нова влада бореться з попередньою, використовуючи механізми кримінального переслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу на тему “Реалії української юстиції”, організованого Інститутом Горшеніна, сказав політичний експерт PR-групи "Політтех" Павло БУЛГАК.

«Сьогодні в Україні, на жаль, створюється небезпечний прецедент, коли кожна подальша влада бореться, як фізично, так і за допомогою кримінальних справ, з попередньою», - сказав він, додавши, що таким чином закладається механізм, коли в майбутньому представники опозиції, що прийшли до влади, матимуть повне моральне право тими ж методами розправлятися зі своїми попередниками.

На думку П.БУЛГАКА, це призводить до того, що політична відповідальність влади відступає на задній план.

У зв`язку з цим експерт зазначив, що кримінальні справи, порушені проти першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА і колишнього голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА, є політичними, оскільки вони були простими виконавцями. «Навіть сама Юлія ТИМОШЕНКО говорила: порушуйте кримінальну справу проти мене як людини, яка віддавала відповідні розпорядження. Але ми бачимо, що сьогодні відповідна справа не порушується, очевидно, тому, що немає предмету справи», - сказав П.БУЛГАК.

Експерт вважає, що українська влада створює проблеми в цивільному суспільстві. «Коли вони заявили, що скаржилися на владу заангажовані люди - це дуже небезпечний сигнал. Таким чином, Президент дає зрозуміти, що, з його точки зору, проблем в Україні немає ніяких», - додав П.БУЛГАК.

За його словами, всі подальші об`єктивні скарги на порушення прав людини, свободи слова, політичну цензуру можна буде називати «скаргами заангажованих людей». Експерт вважає, що, не визнаючи проблеми, які сьогодні об`єктивно існують, Президент відмежовується від цивільного суспільства і звужує можливості для вирішення цих проблем.

Він нагадав, що близько 70% громадян визнають, що в країні існують проблеми з політичною цензурою і політичними репресіями.

Тому, на думку П.БУЛГАКА, сьогодні навряд чи слід очікувати ухвалення закону про доступ до публічної інформації, створення дієвого Суспільного телебачення.

Експерт також висловив сумнів у тому, що влада відреагує на позицію Парламентської Асамблеї Ради Європи. «Була прийнята резолюція ПАРЄ, пройшов уже якийсь час. Чи побачили ми від Президента або його команди бажання слідувати рекомендаціям резолюції ПАРЄ? Ні, не побачили», - сказав П.БУЛГАК.

Він нагадав, що в резолюції ПАРЄ рекомендується переглянути рішення по телеканалах ТВі і «5 канал» і «вирішити долю» голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО: звільнити його з посади голови спецслужби або з посади члена Вищої ради юстиції, щоб виключити його бізнес-інтерес у цьому питанні. «Сьогодні ми не бачимо відповідного бажання з боку діючої влади», - підсумував П.БУЛГАК.

Експерт також зазначив, що проведення судової реформи не виправдало надій. «Судова реформа, яка проводилася під гаслом, що вона наблизить судочинство до простої людини, зовсім не виконала це завдання. Судочинство до простих громадян не наблизилося», - підкреслив П.БУЛГАК, додавши, що судова реформа ще більше розвела судочинство і право людини на справедливий суд, ніж це було раніше.

Він підкреслив, що так і не була дана відповідь на питання, що хвилюють громадян: позбавлення недоторканності депутатів, декларування суддями і їх родичами своїх доходів, створення суду присяжних.