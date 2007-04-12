БЮТ погрожує Лавриновичу кримінальною відповідальністю

Блок Юлії Тимошенко звинувачує міністра юстиції Олександра Лавриновича у блокуванні виборчого процесу і погрожує йому кримінальною відповідальністю, передає 5 канал.

З відповідною заявою бютівці звернулися до Шевченківського райвідділу міліції. За їхніми словами, міністр наказав не посвідчувати печаткою Мін`юсту документи необхідні блоку Тимошенко для реєстрації у Центрвиборчкомі. Нардепи від БЮТ кажуть, що учора спробували розв`язати питання особисто зустрівшись із Лавриновичем. Проте міністр заявив, що не буде виконувати антиконституційний Указ Президента і залишив свій кабінет дізнавшись, що парламентарі запросили журналістів. Повернення Олександра Лавриновича депутати не дочекалися.

Зі свого боку прес-секретар міністра юстиції Олександра Лавриновича заявила, що Мін`юст відмовляється коментувати такі дії БЮТ.