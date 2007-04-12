Гриценко натякає Морозу, що треба думати перш ніж говорити

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що бажання голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА звільнити його з посади є безвідповідальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у літаку по дорозі до Херсонської області.

«Коли народні депутати приймають рішення, базуючись на неперевірених фактах, на неперевіреній інформації, коли вони з трибуни парламенту говорять про те, що Президент дає незаконні вказівки силовим структурам, втягуючи їх у політичні процеси – це неправда. Коли вони говорять про те, що міністр оборони заявляє про небажання виконувати Конституцію і закони – це неправда. Якщо після таких заяв спікер ставить питання про відставку міністра (оборони), то це - прояв безвідповідальності”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, нинішній політичний конфлікт в Україні є випробуванням для усіх політиків, оскільки зараз проявляються як сильні риси людей і спроможність брати на себе відповідальність, так і “істерія, безпорадність і безвідповідальність”.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що працює у «штатному режимі» і виконує покладені на нього завдання.

«Я не отримав жодного рішення, доручення, вказівки від Президента, яке суперечить закону – тому всі ці звинувачення безпідставні», - додав він.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО зауважив, що на засіданнях уряду висловлює завжди свою позицію, незважаючи на те, що вона не співпадає з позицією більшості членів Кабінету міністрів і прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

А.ГРИЦЕНКО заявив, що вважає своїм обов’язком попередити прем’єр-міністра про наслідки прийняття тих чи інших рішень. Він висловив сподівання, що його позицію будуть розуміти політики, які зараз його не розуміють.

Як повідомляв УНІАН 10 квітня голова Верховної Ради О.МОРОЗ заявив, що звернеться в Кабінет Міністрів з пропозицією направити до парламенту подання про звільнення А.ГРИЦЕНКА з посади міністра оборони.