Калашніков: бойові елітні групи готуються до захоплення Януковича

Спецпідрозділи Міністерства оборони України готуються до захоплення уряду, Верховної Ради і до «захоплення прем`єр-міністра і кортежу, який його супроводжує», заявив на засіданні парламенту народний депутат Олег КАЛАШНІКОВ (фракція Партії регіонів).

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, сьогодні принаймні три бойові елітні групи спеціального призначення у складі 100, 150 і 80 осіб «готові виконувати задачі по захопленню Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, здійснювати арешти депутатів – членів Коаліції національної єдності, членів уряду, а також готові здійснювати арешти на робочих місцях».

Як сказав О.КАЛАШНІКОВ, ці дані підтверджуються тим, що проведені тренування, і ці групи обізнані про «безпосереднє розсадження депутатів в робочих кабінетах». «Найстрашніше, що вони готові здійснити захоплення прем`єр-міністра і кортежу, який його супроводжує», - заявив О.КАЛАШНІКОВ.

За його словами, вже є інформація, що «підготовлені місця, куди інтернуватимуться арештовані члени коаліції і уряду».

Депутат заявив, що міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО не дозволив народним депутатам перевірити місця, де розташовані частини спецпідрозділів. «Фактично сьогодні три бойові підрозділи готові здійснити державний переворот і здійснити неконституційне захоплення влади», - підкреслив О.КАЛАШНІКОВ.

Він звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням пропустити народних депутатів на територію цих спецпідрозділів, а також не допустити використання їх для протидії Верховній Раді і Кабінету Міністрів.