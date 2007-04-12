Завтра телевізійники влаштують Україні ”день без політиків”

Ряд провідних телевізійних каналів України планують провести у п’ятницю, 13 квітня, акцію «День без політиків».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила один із координаторів акції Оксана ЗІНОВ’ЄВА (телеканал «1+1»).

За її словами, ініціатива належить відомим українським журналістам друкованих та електронних ЗМІ. Ініціативу вже підтримали керівництво та журналістські колективи кількох центральних телеканалів, зокрема, «1+1», ICTV, «Новий канал», «5 канал». Переговори щодо підтримки акції каналами “Тоніс”, НТН, «Інтер» та іншими ще тривають.

О.ЗІНОВ’ЄВА наголосила, що акція матиме «попереджувальний характер». Зокрема, телеканали висвітлюватимуть політичні події, але жодних синхронів політиків як центрального, так і регіонального рівня, не буде.

За словами О.ЗІНОВ’ЄВОЇ, таким чином телеканали хочуть, «аби політики задумалися не над розподілом влади, а над необхідністю пошуку компромісу».