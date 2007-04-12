Ющенко і Янукович вже достатньо дорослі, щоб вирішити конфлікт

Литва готова виступити посередником у врегулюванні політичної кризи в Україні, але поки що не бачить у цьому необхідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр Литви Гядимінас КІРКІЛАС сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Демократія в Україні настільки зріла, що два лідери – Віктор ЯНУКОВИЧ і Віктор ЮЩЕНКО – здатні знайти рішення, що відповідало б Конституції. Ми думаємо, що Україна здатна сама вирішити конфлікт», - сказав Г.Кіркілас.

На його думку, будь-яка політична криза є тестом для демократії. «Це лише спочатку здається, що безвихідь і не можна нічого вирішити, але якщо сторони підуть на взаємні поступки, то можна», - додав він.

Прем`єр-міністр Литви наголосив, що за необхідності Литва і глава Литовської держави готові виступити посередниками у врегулюванні кризи. «Нам не байдуже, що відбувається в Україні. Ми хочемо, аби Україна не втрачала темпів зростання економіки, темпів реформ і темпів інтеграції», - відзначив він.

Г.КІРКІЛАС вважає, що врегулювання політичної кризи можливе тільки відповідно до Конституції, законними способами і шляхом переговорів.