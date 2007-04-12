Чорновіл порадив Морозу добре напружити електоральні зусилля

Партія регіонів закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА скасувати указ про проведення дострокових парламентських виборів для того, щоб зберегти умови для нормального діалогу на майбутнє. Про це заявив народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ на прес-конференції у четвер.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він зазначив, що ПР сподівається, що Президент скасує свій указ ще до рішення Конституційного суду, і це зніме всі проблеми. «В цьому випадку ми готові виконати побажання Президента практично в усіх напрямках і сферах, які не суперечать Конституції», - сказав депутат.

За словами Т.ЧОРНОВОЛА, якщо рішення КС буде не на користь Президента, то коаліція опиниться в ситуації, коли буде необхідно вести переговори з людиною, яка свідомо порушила Конституцію. «Тому ми сьогодні максимально звертаємось до Президента з проханням переглянути свій указ, щоб зберегти умови для нормального діалогу на майбутнє», - сказав він.

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив також, що вважає прийнятним варіант скасування президентського указу про дострокові вибори на підставі юридичної і фізичної неможливості його виконання.

Крім того, він не погодився з думкою деяких соціологів, які прогнозують, що соціалісти можуть не потрапити до наступного парламенту. «Якщо вони напружать добре свої електоральні зусилля, вони можуть вийти на 3% і пройти, але реально замість 239 у нас є шанс отримати десь порядку 245 місць у парламенті», - додав В.ЧОРНОВІЛ.

Він також зауважив, що не вірить у силовий характер розвитку подій.