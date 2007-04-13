Наша Україна знайшла компромат на Януковича?

Народні депутати від опозиції мають у своєму розпорядженні докази того, що глава Конституційного Суду Іван Домбровський зазнав тиску з боку особисто Віктора Януковича. Про це «Делу» повідомив член фракції «Наша Україна» в парламенті Руслан Князевич. За його словами, такі докази є як у політиків, так і у самих суддів. І у разі потреби, наприклад, початку судового процесу у справі про тиск на КС, вони готові їх надати. За деякими даними, йдеться про запис бесіди між Януковичем і Домбровським після внесення 53 депутатами коаліції конституційного подання щодо законності указу президента про розпуск парламенту. Представники Партії регіонів називають такі звинувачення провокацією, але не виключають, що найближчим часом в ЗМІ можуть з`явитися роздруківки певної розмови двох високопоставлених чиновників