«Молода команда» Черновецького лишила в спадок боргів на $750 млн

Сьогодні столична влада має вирішувати боргові питання, що дістались їй у спадок від попередньої команди. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО.

Лише обслуговування боргів у сумі $750 млн потребує великих бюджетних ресурсів. Так, більше 700 млн. грн буде витрачено у цьому році, у 2011 зобов’язання столиці становитимуть за зовнішнім боргом $200 млн., за внутрішнім - 1,2 млрд. грн.

Як зазначає заступник голови міської адміністрації, сьогодні політика КМДА – залучати кредити лише під проекти розвитку або для оптимізації існуючих зобов’язань. Такі, як будівництво нових ліній метро, модернізація ЖКГ. «Брати гроші, які будуть спрямовані на проекти, що окупляться - нормальна світова практика. Головне - це робити професійно. Зараз ми підбираємо юридичну компанію і фінансових консультантів, які допоможуть нам ефективно працювати із зовнішніми позиками», - заявив КРАМАРЕНКО.

Чиновник розповів, що нещодавно Київрада дозволила столичному метрополітену взяти новий кредит на 125 мільйонів гривень строком на один рік. Київський метрополітен отримав дозвіл від депутатів на передачу в заставу майна, зокрема, йдеться про 165 вагонів рухомого складу. Фактично – це не новий борг, а реструктуризація старого — необхідність прийняття цього рішення пов`язана з потребою реструктуризації боргу метрополітену за кредитною угодою з “Альфа-Банком” під 39% річних. Ця відсоткова ставка не є ринковою – вона була значно завищена тими, хто на початку 2009 -ого року брав цей кредит, і наразі перед владою стоїть завдання максимально знизити виплати по відсотках. З цією метою буде проведений конкурс на максимально низьку ставку. За рішенням Київради, ця ставка має бути не більше 25%.

Також планується залучення кредитів на вигідних умовах для модернізації ЖКГ – це дасть змогу навіть знизити тарифи на 10–15%.

КРАМАРЕНКО нагадав, що Україною ратифіковано угоду зі Світовим банком, що дає змогу під 6% брати кредит на реконструкцію водоканалів, і місто зможе наступного року взяти кредит до $ 200 млн., на 20 років з відстрочкою на 5 років виплати за тілом кредиту. Це надзвичайно вигідні умови, що дозволяють за 5 років окупити проект, - вважає високопосадовець.