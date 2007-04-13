Комуністи відкрили ”страшну таємницю”

Центральний комітет Комуністичної партії України категорично заборонив місцевим організаціям партії готуватися до позачергових виборів у Верховну Раду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив увечері в четвер у „прямому ефірі” Севастопольської державної регіональної телерадіокомпанії перший секретар Севастопольського міськкому КПУ, лідер фракції комуністів „Трудовий Севастополь” у Севастопольській міській раді Василь ПАРХОМЕНКО.

Лідер севастопольських комуністів додав, що своїм повідомленням він, можливо, „відкриває секрет”.

За словами В.ПАРХОМЕНКА, „комуністи не бояться виборів, вони нам навіть були в якомусь плані вигідними”. Водночас, зазначив він, комуністи розцінюють ці вибори “як продовження нагнітання конфлікту в Україні”, оскільки позачергові вибори „не дадуть їй ні миру, ні спокою, ні благополуччя, а лише посилять той розкол, який є в українському суспільстві”. Саме цього й бояться і проти цього виступають комуністи, сказав В.ПАРХОМЕНКО.

„А самі вибори для нас, будемо говорити, технічний аспект, і якби він проходив в нормальних умовах, якби він був підкріплений законом, якби тут не було тих юридичних аспектів і проколів, які є на сьогодні, ми, може, одні з перших пропонували б брати участь в цих виборах”, - сказав перший секретар Севастопольського міськкому КПУ.