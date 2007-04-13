Янукович: Ющенко використав свій вплив на суддів КС
Прем`єр вважає, що Президент тягне час
Президент України Віктор ЮЩЕНКО використав свій вплив на суддів Конституційного Суду для відстрочення прийняття рішення про конституційність його Указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.
Таку думку висловив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ у інтерв`ю французькому виданню Figaro. Переклад інтерв`ю розміщено на сайті ІноПреса.
«Всі судді, що влаштували цю прес-конференцію, були призначені Президентом або обрані партією «Наша Україна». До такого способу Президент удався для того, щоб відкласти ухвалення рішення, адже він розуміє, що судді визнають його указ неконституційним», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, 10 квітня п`ятеро суддів КС заявили про відмову брати участь у розгляді справи про відповідність Конституції України Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил.
Як наголошувалося в заяві, під якою поставили підписи судді КС Ярослава МАЧУЖАК, Віктор ШИШКІН, Володимир КАМПО, Петро СТЕЦЮК і Дмитро ЛИЛАК, «певні політичні сили через своїх представників публічно чинять грубий тиск як на окремих суддів, так і на весь склад КС України».