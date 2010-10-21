У Дніпропетровську в райвідділі міліції помер чоловік

20 жовтня в Амур-Нижньодніпровському райвідділі міліції Дніпропетровська раптово помер чоловік, викликаний для надання свідчень про викрадення виробів з чорних металів з однієї з промислових баз.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управліня МВС у Дніпропетровській області, чоловіку, який був охоронцем зазначеної бази, близько 11.00 стало погано. “Співробітники райвідділу негайно викликали “швидку допомогу”, лікар якої констатував біологічну смерть вищевказаного громадянина”, -зазначається в повідомленні.

„Під час огляду тіла померлого слідчим прокуратури району разом з судово–медичним експертом тілесних ушкоджень на ньому не виявлено. При опитуванні другого охоронця було з’ясовано, що під час перебування у райвідділі внутрішніх справ працівники міліції неправомірних дій як до нього, так і до померлого не застосовували. Крім того, покійний повідомляв йому, що він себе погано почуває, а саме - скаржився на болі у грудях”, - зазначається у повідомленні ЦГЗ.