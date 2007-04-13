Ульянченко не розуміє, які претензії можуть бути до Ющенка

Голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО вважає, що рішення про дострокові парламентські вибори мають приймати політики, а не Конституційний Суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам.

Губернатор також відзначила, що не найкращим виходом із ситуації, яка склалася, було б проходження через дострокові парламентські вибори. Водночас В.УЛЬЯНЧЕНКО підкреслила, що це має бути політичним рішенням.

Окрім того, на її думку, “коли писали в Конституції, що можна дострокові вибори провести за 60 днів, ніхто абсолютно не думав про те, що вони можливі”.

Через те, на її думку, абсолютно незрозуміло за якими списками виборців це проводити, як формувати комісії, який період відвести на агітацію, та інші питання.

Як зазначила В.УЛЬЯНЧЕНКО, необхідно створення конституційної комісії, “яка змогла б створити в Україні таку Конституцію, яка не розроблялась під когось, а по якій може жити українське суспільство довгий час”.

Водночас, на думку В.УЛЬЯНЧЕНКО, “при політичному бажанні у парламенті можна внести зміни до Закону про вибори, а саме: пункти про дострокові вибори”. При цьому вона відзначила, що дострокові вибори “можуть відбутися у жовтні, можуть відбутися раніше, можуть пізніше”, додавши, що це рішення - перш за все, за політичними силами.

Що стосується дострокових президентських виборів, то губернатор Київської області сказала, що не знає, які можуть бути претензії до Президента, “і заради чого ми повинні всенародно обраного Президента переобирати ще один раз”.

“Прийде строк й будуть перевибори”, - підкреслила В.УЛЬЯНЧЕНКО.