Російський генерал звинувачує Тимошенко в тому, що «відсидів за неї»

Під час передвиборних поїздок по регіонах Юлію Тимошенко супроводжують спеціально відібрані журналісти. Решті представників преси не дозволяють ставити питання лідерові «Батькивщини». Про це пише «ForUm», уточнюючи, що така ситуація, зокрема, склалася під час нещодавньої поїздки Тимошенко до Чернігова і Сум.

Видання припускає, що такі заходи викликані інтересом преси до результатів міжнародного аудиту діяльності уряду Юлії Тимошенко, яку провели компанії Trout Cacheris, Akin Gump Strauss Hauer & Feld і Kroll та підсумків перевірки Контрольно-ревізійного управління України. А також до звинувачень російського генерала Георгія Олєйника, який стверджує, що через «шахрайські схеми» Тимошенко позбувся свободи. (Днями генерал озвучив свої звинувачення в репортажі каналу УТР). За даними «ForUm», на прес-конференції в Сумах Тимошенко проігнорувала прохання одного з місцевих журналістів прокоментувати звинувачення генерала.

Інтернет-видання нагадує, що суд над керівником Управління військового бюджету Міноборони РФ Георгієм Олєйником на початку 2000-х став найбільшою в історії Росії справою про корупцію. Генерала звинуватили в розтраті 323 мільйонів доларів, які корпорація «Єдині енергетичні системи України», очолювана Тимошенко, не заплатила Міністерству оборону в рамках міжурядової угоди про постачання українських будматеріалів в обмін на російський газ. Газ до України пішов, а будматеріали до Росії так і не поступили. Генерал Олєйник особисто звертався до Тимошенко з проханням погасити борги, вимагав з нею очної ставки в суді. Тимошенко на судовому процесі не з`явилася. Генерал, який провів за гратами більше трьох років, втратив звання, пенсію й бойові нагороди, вважає, що його призначили «стрілочником».

Генерал Олєйник заявив ЗМІ, що він має намір добиватися в російських судах відновлення свого чесного імені.