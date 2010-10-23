Яценюк заявляє, що Партія регіонів готує «каруселі»

Народний депутат України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що в Україні почався процес «великого політичного переселення народу» з метою покращити результат Партії регіонів на місцевих виборах у певних населених пунктах. Про це він заявив на прес-конференції в Сумах.

Як повідомили УНІАН ву прес-службі «Фронту змін», А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «завдяки виборчому закону зараз є можливим фактично цілі райони Донецької області вивозити туди, де треба підкоригувати результат місцевих виборів». Він додав, що це, зокрема, буде застосовано в Сумській та Дніпропетровської областях. За його словами, «це вдосконалена «карусель», яка була випробувана 2004 року».

Лідер «Фронту змін» звернувся до Партії регіонів: «Не знаю, скільки ви завдяки цій «каруселі» зберете голосів, але я знаю точно, що ви відберете у чинного Президента відсотків 10 рейтингу, якщо ви будете далі так себе поводити. Я вже не кажу про «червону картку» недемократичності місцевих виборів від міжнародної спільноти, яка все ближче з наближенням дати виборів».

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що бажання провладної партії отримати більшість в усіх місцевих радах будь-якою ціною не виправдане. «Отримати підтримку населення через адмінресурс неефективно. Отримати більшість можна тільки через одне – через тяжку роботу, через виконання всього того, що пообіцяли», - зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що кандидати в депутати і на посади мерів міст від «Фронту змін» відчувають «суттєвий тиск» на цих виборах. За його словами, «новини про передвиборчі перегони фактично перетворилися на кримінальну хроніку і це вже сигнал для країни».

Він переконаний, що «Партії регіонів треба нарешті зрозуміти, що вибори - не війна, а тим більше - не кримінальні розбори».

Лідер «Фронту змін» повідомив, що вчора у Світловодську Кіровоградської області скоєно напад на кандидата від «Фронту змін» до обласної ради: «І це вже не поодинокі випадки».

За його словами, через погрози з боку влади, наприклад, на Сумщині в Буринському районі відмовилися йти на вибори половина кандидатів зі списку партії «Фронт змін». А.ЯЦЕНЮК повідомив, що цим людям «надходили анонімні дзвінки з погрозами, а декому навіть напряму дзвонили керівники райдержадміністрацій».

А.ЯЦЕНЮК звернувся до представників правоохоронних органів, до Генерального прокурора Олекссандра МЕДВЕДЬКА і міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА із закликом негайно розслідувати факти нападів і погроз.