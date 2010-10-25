Хто впливає на формування державної політики в Україні (опитування)

Громадяни вважають, що Президент України найбільше впливає на вироблення державної політики в Україні.

Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, повідомили УНІАН у цьому Центрі.

Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО зазначив, що під час дослідження респондентам було запропоновано оцінити, наскільки сильно різні інституції впливають на вироблення державної політики в Україні. Оцінки давалися за 5-бальною шкалою, де «1» означає мінімальний вплив, а «5» - максимальний.

Найвище респонденти оцінили вплив Президента України: середня оцінка склала 4,16 бали. Далі йдуть політичні сили, які входять до коаліції (3,89 бали), уряд України (3,88 бали), Верховна Рада України (3,79 бали) та великий український бізнес (3,78 бали).

Досить високо громадяни оцінили російський вплив на вироблення державної політики в Україні: середня оцінка впливу російського бізнесу склала 3,48 бали, а російського уряду – 3,46 бали.

Дещо менший вплив мають західний бізнес (3,14 бали) та міжнародні організації (3,08 бали). Нижче, ніж на три бали в середньому респонденти оцінили вплив урядів західних країн (2,99), опозиційних політичних сил (2,94), бізнесу інших країн (2,92), урядів інших країн (2,84), малого та середнього українського бізнесу (2,83), місцевої влади (2,74), українських громадських організацій (2,55). Найнижче респонденти оцінили вплив на вироблення державної політики в Україні з боку громадян України (2,30 бали).

А.БИЧЕНКО додав, що лише 36,7% опитаних вважають вплив уряду України вищим, ніж вплив уряду Росії (тобто вплив уряду України був оцінений вищою оцінкою, ніж вплив уряду Росії). 30,3% респондентів оцінили вплив урядів України та Росії однаковою оцінкою, а 15,2% громадян вважають, що уряд Росії впливає на вироблення державної політики в Україні сильніше, ніж уряд України. Решта опитаних хоча б в одному випадку не змогли дати відповідь на питання.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 вересня по 5 жовтня 2010 року в усіх регіонах України. Опитано 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.