Депутат-регіонал пророкує новий ”круглий стіл” з Ющенком і без Тимошенко

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ переконаний, що вже наступного тижня коаліція досягне компромісу з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ щодо виходу з політичної кризи.

Про це депутат заявив в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” №14 (643) від 14 квітня 2007 р.

“Думаю, що вже наступного тижня, ще до засідання Конституційного Суду 17 квітня, країна матиме політичний компроміс у вигляді круглого столу, з якого демонстративно, грюкнувши дверми, вкотре піде лідерка БЮТ. Парламент почне дебати на предмет ухвалення закону про дострокові вибори. Тема імперативного мандата може перейти в площину обговорення відкритих партійних списків”, - сказав В.ГОРБАЛЬ.

На його думку, нинішня ситуація свідчить про те, що “все йде до політичного компромісу”. “Адже хоч би як упирався на публіці Президент, тенденції його відкоту назад уже помітні”, - вважає В.ГОРБАЛЬ. “По-перше, - зауважив він, - змінилися спікери - радикальний БАЛОГА поступився місцем ліберальному ГАЙДУКУ, який каже про можливе призупинення дії указу та перенесення термінів кампанії”. “По-друге, поява в переговорному процесі персони ЧАЛОГО свідчить про те, що інститут міжнародних посередників усе ж таки буде задіяний”, - переконаний депутат. По-третє, нагадав він, ЦВК подала прохання до Конституційного суду з вимогою прискорити розгляд законності президентського указу у зв’язку з відсутністю можливості гарантувати проведення демократичних виборів у такі стислі строки з урахуванням цілої низки правових колізій. По-четверте, сам Президент на прес-конференції припустив можливість зміни дати виборів. По-п’яте, з’явився пакет із пропозиціями Президента, який може стати основою політичного компромісу, зауважив В.ГОРБАЛЬ.

На його думку, 27 травня дострокові вибори до Верховної Ради не відбудуться. Питання проведення виборів буде обговорюватися в стінах парламенту. “Можуть бути порушені питання про вдосконалення виборчої системи із залученням механізму відкритих партійних списків. Під ці вибори буде сформована нова або переформована чинна ЦВК, із урахуванням партійних квот”, - зауважив депутат.

Натомість лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО “доведеться змиритися з думкою, що політичний компроміс все ж таки буде знайдено у форматі “Президент-прем’єр”, сказав В.ГОРБАЛЬ.

Відповідаючи на запитання про можливі гарантії у форматі цієї двійки, депутат висловив думку, що Президент завжди може застосувати “ті механізми, які він використав 2 квітня і спровокувати кризу для обговорення ситуації”. З боку коаліції, за словами В.ГОРБАЛЯ, гарантія полягає в особі уряду і Верховної Ради, які й “тепер ефективно працюють”.

На думку депутата, найсуперечливіші пункти майбутніх домовленостей необхідно винести на референдум і затвердити з урахуванням думки громадян. “Тим самим “універсальна” ідея ЮЩЕНКА знайде своє логічне втілення, а країна дістане не лише врегульовані відносини уряду й Президента, влади та опозиції, але й виразний внутрішній і зовнішній курс”, сказав В.ГОРБАЛЬ.