Вінський пропонує за низькі зарплати тягти до суду

Ідея запровадити адміністративну відповідальність для найманих працівників за неінформування контролюючих органів про отримання зарплати «в конвертах» можлива лише як тимчасовий захід, і лише при здійсненні системної пенсійної та зарплатної реформ. У цьому переконаний голова партії «Народна влада» Йосип Вінський.

Коментуючи відповідну пропозиціюпершого заступника голови ДПАУ Віктора Шейбута, Вінський заявив: «До питання працевлаштування причетні принаймні дві людини - роботодавець і працівник, який влаштовується на роботу. Тому потрібно розробити систему заходів адміністративного та економічного характеру, яка однаковою мірою впливатиме на обох», - зауважив Вінський.

На думку лідера партії «Народна влада», заробітну платню заганяє в тінь, зокрема, нинішній рівень соціальних платежів і податків, які становлять 54 копійки з кожної заробленої гривні.

Політик переконаний, що для вирішення проблеми виведення заробітної плати з «тіні» слід почати з паралельного проведення пенсійної реформи та реформи оплати праці з метою стимулювання вищих легальних доходів найманих працівників.

«Кажуть, зарплата зараз в тіні. Але ж не вся зарплата, бо мінімальних 870 гривень роботодавці змушені таки платити офіційно! Інша справа, що принаймні ще стільки ж вони платять працівникові в конверті. А от якби мінімальну зарплату підняти до реальних півтори тисячі гривень, її «тінізація» одразу ж суттєво б зменшилася», - переконаний Йосип Вінський.

Йосип Вінський також наголосив, що одночасно з підняттям розміру мінімальної зарплати слід впровадити кримінальну відповідальність за низький рівень оплати праці, а також врегулювати питання погодинної оплати праці.

При цьому, на думку політика, рівень мінімальної заробітної плати у різних категорій працівників повинен відрізнятися в залежності від освітньо-кваліфікаційних вимог до найманого працівника. «Буде неправильно, коли інженер отримувати ту саму мінімальну зарплату, що й прибиральниця. Тому в нього має бути інша тарифна сітка», - пояснив Й.Вінський.

Лідер євросоціалістів наголосив, що лише у випадку, «якщо логіка системних заходів буде спрямована на виведення заробітної плати з тіні і скасування виплат «у конвертах», то тоді захід, пропонований податківцями, цілком можливий – але лише на короткий проміжок часу».

Вінський переконаний, що без системних реформ ініціатива податківців про запровадження адмінвідповідальності працівників за неповідомлення про «тіньову» зарплату буде таким же свідомим звуженням теми, як і намір підняти пенсійних вік без проведення пенсійної реформи.

Як повідомляли ЗМІ, минулої п’ятниці на засіданні розширеної колегії Генеральної прокуратури стосовно дотримання законодавства при виплаті заробітної плати та наповнення Пенсійного фонду перший заступник голови ДПАУ Віктор Шейбут запропонував запровадити адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність для роботодавця за порушення чинного законодавства при працевлаштуванні працівників та виконання робіт такими працівниками, а також для працівника – адміністративну відповідальність за неінформування про це державних органів.