Бійка на виборчій дільниці: чоловік схопив за горло члена комісії

На одній з виборчих дільниць у місті Суми сталася перша зафіксована бійка. Про це повідомляє сайт «Всі Суми», що веде он-лайн репортаж про хід виборів в обласному центрі.

Зокрема, кореспондент сайту повідомив читачів, що на дільниці №1 на вулиці Троїцькій, 1 у приміщенні Сумського облспоживспілки сталася бійка. Виборець одержав п`ять бюлетенів і намагався їх винести з дільниці. Члени комісії спробували його зупинити, але чоловік поліз у бійку, схопив за горло члена комісії, зірвав з нього бейджик. Міліція опитала хулігана, склала акт про порушення. Бюлетені в нього відібрали.

Після інциденту виборець повідомив, що на вулиці його чекає дитина. Проте він вийшов з дільниці і поїхав сам на велосипеді.