Янукович сьогодні візьме участь у сесії ПАРЄ в Страсбургу

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні вирушить до Страсбурга, де візьме участь у роботі весняної сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, офіційною програмою візиту прем`єра передбачено низку зустрічей із керівництвом і представниками ПАРЄ, а також виступ на сесії Парламентської Асамблеї.

Зокрема в першій половині дня прем`єр проведе зустріч із Президентом ПАРЄ Рене ван дер ЛІНДЕНОМ, після якої заплановано спільний підхід до преси.

Після участі в сесії Асамблеї В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з виставкою, присвяченою боротьбі з побутовим насильством.

У другій половині дня прем`єр зустрінеться з головою Моніторингового комітету ПАРЄ Ханною СЕВЕРІНСЕН і співдоповідачем Моніторингового комітету ПАРЄ по Україні Ренате ВОЛЬВЕНД, а також із Генеральним секретарем ПАРЄ Террі ДЕВІСОМ.

Того ж дня В.ЯНУКОВИЧ повернеться до Києва.

16 квітня в Страсбурзі відкрилася друга частина чергової весняної сесії ПАРЄ (продовжиться до 20 квітня).

При обговоренні проекту порядку денного весняної сесії члени ПАРЄ ухвалили рішення провести 19 квітня на ранковому засіданні дебати щодо України.