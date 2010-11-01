Представники Яценюка зафіксували вкидання бюлетенів у Маріуполі

Спостерігачі та члени виборчої комісії №43 в місті Маріуполі Донецької області від «Фронту Змін» заявляють про факти «вкидання» бюлетенів під час процедури підрахунку голосів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Протягом усього дня члени комісії від «Фронту Змін» повідомляли про ознаки підготовки «вкидання» бюлетенів. Так, станом на 17.00 на цій дільниці у Маріуполі проголосували 430 виборців, проте голова комісії вписала цифру 700.

Вкидання бюлетенів відбулося в той момент, коли бюлетені з виборчих урн висипали на стіл. У цей час кілька членів комісії відштовхнули решту і вкинули бюлетені, які вони ховали під верхнім одягом, стверджують у “Фронті Змін”.

Члени комісії та спостерігачі від «Фронту Змін» зафіксували це порушення на відео. Складаються акти про порушення. На дільницю запрошені представники ЗМІ.

«Фронт Змін» добиватиметься визнання виборів на цій дільниці недійсними, наголосили в партії.