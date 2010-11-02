Бродський пропонує прирівняти стукачів до шукачів скарбів

Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ пропонує ввести винагороду для тих, хто надає інформацію про контрабанду, у розмірі 25% від її вартості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання громадської колегії комітету.

«Тому, хто вказав на контрабанду, виплачується винагорода. Ну, скажімо, є у нас таке розуміння, як скарб: знайшов скарб - і одержуєш 25%. Давайте запропонуємо уряду таку норму ввести: вказав на контрабанду – 25% від вартості товарів. Джерело – вартість вантажу», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

За словами заступника голови Державної митної служби Сергія СЕМКИ, практика винагороди за особливі заслуги під час виявлення фактів контрабанди існує в країнах Європейського Союзу і США, а розмір винагороди залежить, зокрема, й від обсягів контрабанди. «Це нормальний природній стимул для виконання таких функцій...», - сказав він.