Азаров відправив Тігіпка обговорювати Податковий кодекс з підприємцями

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив віце-прем’єр-міністру Сергію ТІГІПКУ провести зустрічі з керівниками і представниками громадських об’єднань та асоціацій малого і середнього бізнесу й обговорити та систематизувати пропозиції і зауваження до Податкового кодексу і представити їх на розгляд уряду.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Як зазначається у повідомленні, уряд готується до другого читання в парламенті проекту Податкового кодексу.

“Продовжується удосконалення цього фундаментального документу, який має принципово покращити інвестиційний клімат в країні, стимулювати ділову активність в реальному секторі економіки. Як і на попередньому етапі розробки «економічної конституції» держави, Кабінет міністрів України враховує думку експертів, громадськості, представників ділових кіл, міжнародний досвід реформування податкової системи. В цій роботі уряд готовий до конструктивного діалогу з громадськими об’єднаннями, асоціаціями малого і середнього бізнесу”, - зазначили у прес-службі.

До моменту внесення законопроекту на друге читання уряд обіцяє максимально врахувати обгрунтовані пропозиції і позиції громадськості і бізнесу, спрямовані на вдосконалення Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, парламент 16 листопада планує розглянути проект Податкового кодексу у другому читанні.

Сьогодні, 4 листопада, у Києві та інших містах України підприємці провели акції протесту проти ухвалення Податкового кодексу.