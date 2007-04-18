Зять Ющенка подякував ”батьку” за свій провал на з`їзді НСНУ

Зять Президента України Олексій ХАХЛЬОВ вважає, що невнесення його прізвища до виборчого списку «Нашої України» свідчить про відсутність будь-якого лобіювання та протежування з боку Віктора ЮЩЕНКА.

Як сказав О.ХАХЛЬОВ в ексклюзивному коментарі агентстві УНІАН, «трагедії чи поразки у даній ситуації я не бачу. Політичне життя кожного політика складається з багатьох раундів. Мій перший – став таким. Результат минулого політичного понеділка - це в першу чергу яскраве свідчення відсутності будь-якого лобіювання та протежування зі сторони батька. Я щиро йому вдячний за це і сприймаю як визнання моєї самостійності у прийнятті рішень, вчинках і політичному виборі».

«Сьогоднішня ситуація така, а якою вона буде завтра - час покаже. Знаю одне – я впевнений у своїх силах, переконаннях і готовий йти далі», - заявив О.ХАХЛЬОВ.

Як відомо, прізвище зятя В.ЮЩЕНКА було запропоноване для внесення у виборчий список „Нашої України”, але деякі делегати з’їзду партії, що відбувся 16 квітня, не підтримали цю пропозицію.

Фото з журналу "Профиль Украина"