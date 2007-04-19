У Києві розпочався міжпартійний з’їзд блоку “Наша Україна”.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, на порядку денному з’їзду стоїть питання виключення Партії промисловців та підприємців України зі складу блоку.

Також делегати розглянуть питання виключення кандидатів у народні депутати з виборчого списку блоку “Наша Україна” та звернення до ЦВК про виключення кандидатів у народні депутати від блоку, які за підсумками результатів виборів 26 березня 2007 року вважаються необраними, з виборчого списку “Нашої України”.

На порядку денному, крім того, питання про дострокове припинення повноважень народних депутатів, обраних від блоку “Наша Україна”.

Після закінчення з`їзду відбудеться брифінг голови партії "Наша Україна" В`ячеслава КИРИЛЕНКА. Акредитація не потрібна.