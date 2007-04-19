З’їзд Нашої України позбавив повноважень 9 депутатів-перебіжчиків

За ініціативою УРП “Собор” міжпартійний з’їзд блоку "Наша Україна" прийняв рішення про дострокове позбавлення депутатських повноважень усіх народних депутатів, які були обрані від блоку “Наша Україна” та увійшли до владної коаліції.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, це - вісім членів Партії промисловців та підприємців і один член Народного руху України.

Від ПППУ – Анатолій КІНАХ, Олександр ВОЛКОВ, Лев ГНАТЕНКО, Василь ГУРЕЄВ, Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ, Віктор ЛЕЩЕНКО, Віталій МАЙКО, Анатолій ШКРІБЛЯК.

Від НРУ – Олексій ФЕДУН.

За це рішення проголосувало 268 делегатів з’їзду.