PROFITEK проведе прес-конференцію, присвячену підсумкам Будівельного Тижня

Сьогодні, 20 квітня о 17-00 в конференц-залі Торгового Центру будівельних і декоративних матеріалів PROFITEK відбудеться прес-конференція, присвячена підсумкам Будівельного Тижня, який проходив з 16 квітня у Києві і в рамках якого, виробники провідних торгових марок проводили майстер-класи і навчальні презентації. Свою продукцію представили більше 20-ти торгових марок різних категорій будівельних і декоративних матеріалів, серед них: Henkel, Meffert Ganza Farben GmbH, Color Expert, Wienerberger, AS Creation, Dьfa, Isover, Schonox, Ceresit, Rockwool, Protector, Metabo, Knauf, H + H Celcon, Rheinzink, Braas, Технониколь, Geoterm, Velux і інші. Також на прес-конференції розглядатиметься питання подальшого розвитку проекту PROFITEK в Україні (проспект Московський, 26).

20 квітня о 18-00 в ТЦ PROFITEK відбудеться розиграш цінних призів серед зареєстрованих учасників Будівельного Тижня. Головний приз розиграшу – автомобіль (проспект Московський, 26).

Телефон: 502-95-37.