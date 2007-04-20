ЮЩЕНКО ЗАЯВЛЯЄ, ЩО ГОТОВИЙ ПРИЗУПИНИТИ ДІЮ СВОГО УКАЗУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що згоден призупинити дію свого указу про розпуск Верховної Ради від 2 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу після зустрічі з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він залишається прибічником вирішення кризи політико-правовим шляхом, який дасть можливість сформувати політичний пакет, прийнятний для всіх сторін.

Президент наголосив, що готовий призупинити указ на невеликий термін, достатній для ухвалення приблизно 10-12 законодавчих актів. На його думку, при досягненні компромісу це можна зробити навіть за один день.

Також Президент повідомив, що сторона прем’єр-міністра погоджується практично на всі його пропозиції, крім головної - проведення дострокових виборів.

Між тим Президент наголосив, що його позиція з цього приводу залишається незмінною, і дострокові вибори мають відбутися, але перед цим необхідно на законодавчому рівні здійснити ряд кроків.

Зокрема, за його словами, це стосується унеможливлення повторення ситуації, що виникла 21-22 березня цього року щодо неконституційного процесу формування більшості. В.ЮЩЕНКО пояснив, що інколи це називають імперативним мандатом. До цього пакету В.ЮЩЕНКО відніс необхідність ухвалення змін, запропонованих Президентом, до закону про Кабінет Міністрів. Також у цьому контексті Президент заявив про необхідність ухвалення закону про регламент Верховної Ради. При цьому він додав, що існування регламенту у вигляді постанови дає можливість маніпуляцій з цим документом.

Важливим Президент назвав і ухвалення закону про опозицію, без якого неможливо сформувати баланс влади. Також він наголосив на необхідності на законодавчому рівні врегулювати виборчий процес. Зокрема, шляхом внесення змін до закону про вибори народних депутатів і до закону про статус народного депутата.

Також до пакету має входити закон, який умовно, за словами Президента, можна назвати “Про Універсал національної єдності”. Необхідно вжити і ряд заходів щодо унормування ситуації в правових органах, оскільки сьогодні, зокрема, спостерігається бездіяльність Генпрокуратури, блокується робота ЦВК тощо, сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що в питанні відновленні роботи ЦВК він готовий дослухатись до пропозицій обох сторін.

Також до цього пакету необхідно, як підкреслив В.ЮЩЕНКО, включити питання про створення комісії щодо напрацювання нової редакції Конституції, а також скасування нелегітимних рішень, прийнятих після указу Президента про розпуск парламенту, в першу чергу постанови уряду про відмову фінансування виборів.

До пакету також має бути включений мораторій на проведення громадських акцій протесту, сказав глава держави.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що йому дуже хотілося б, аби сторони конфлікту, керуючись рішенням ПАРЄ, листом 13 авторитетних європейських політиків, РНБО, «здоровим глуздом, компромісом, знайшли політичне врегулювання ситуації». «Я сподіваюсь, що сторони знайдуть порозуміння», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Також В.ЮЩЕНКО вчергове наголосив, що час для знаходження політичного компромісу ще є, але він дуже дорогий.