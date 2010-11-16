Черновецький змирився з рішенням Януковича

Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ залишається Київським міським головою та головою Київської міської ради після звільнення з посади голови КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам радник Київського міського голови Марта ГРИМСЬКА.

«Леонід Михайлович залишається міським головою, залишається головою Київради і працює у цьому напрямку», - сказала вона.

На запитання, чи не буде Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оскаржувати рішення про його звільнення з посади голови КМДА, М.ГРИМСЬКА відповіла: «Не буде. Він прийняв рішення, і ніяких оскаржень не буде».

Вона також не виключила, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у подальшому почне вести засідання Київради.

Щодо подальших коментарів з цього питання вона порадила дочекатися брифінгу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який запланований на четвер.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав укази про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА і призначення на цю посаду Олександра ПОПОВА.