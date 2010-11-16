Тимошенко закликає йти на Банкову

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО закликає підприємців пікетувати Адміністрацію Президента в разі, якщо парламент ухвалить Податковий кодекс, а глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ його підпише.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час мітингу під стінами Верховної Ради проти ухвалення Податкового кодексу.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що після ухвалення кодексу його має підписати глава держави, аби він набрав чинності.

«Наступне, що ми можемо зробити, прийти так само до того палацу на Банковій і сказати своє слово - не підписувати. І я чомусь хочу вірити у те, що десятки тисяч громадян по всій Україні скажуть своє слово. У нас є всі шанси зупинити дію цього документу», - сказала вона.

Водночас, за її словами, якщо Президент не почує громадян своєї власної країни, то тільки від суспільства залежить, як далі діяти. «І країна знає тільки два шляхи. Перший шлях - це нормальні цивілізовані вибори», - сказала вона. При цьому лідер «Батьківщини» висловила упевненість, що громадяни України вже не віддадуть своїх голосів за тих, хто знищує Україну. «А ви мусите знати авторів кодексу поіменно – це уряд АЗАРОВА, персонально – ТІГІПКО, й очолює цей рух Президент держави», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Якщо таких виборів не буде, то другий вихід, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, це революція.