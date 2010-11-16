Королевська думає, що в Україні готують рабовласницький лад

Сьогодні тисячі підприємців під стінами парламенту зібралися не на політичний, а на економічний мітинг протесту. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на брифінгу у Верховній Раді, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

Вона зазначила, що Податковий кодекс – це економічна конституція, від якої залежить економіка країни: які будуть ціни, заробітні плати, тарифи, чи буде модернізована економіка України. «На жаль, Податковий кодекс, який зараз розглядається в парламенті, не дає відповіді на ці питання. Розробники цього документа фактично ліквідовують спрощену систему, а малий і середній бізнес виводять в резервацію», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови комітету ВР, щоб оцінити наслідки поспішного ухвалення Податкового кодексу, необхідно розібратися, кому вигідний документ у запропонованій редакції. «Податковий кодекс вигідний чиновникам, які використовуватимуть нові корупційні схеми. Він на руку співробітникам фіскальних органів, які одержать ще жорсткіший механізм для податкових репресій проти підприємців, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - І, нарешті, цей Податковий кодекс дуже вигідний олігархам, які одержать колосальну пропозицію дешевої робочої сили. Вони зможуть знизити заробітні плати, і легко звільнити будь-якого працівника, оскільки на його місце буде, як мінімум, 5 претендентів. Враховуючи підготовлювані зміни до Трудового кодексу, в країні готується введення рабовласницького ладу, проти чого і протестують мітингувальники».

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що дії влади ведуть до руйнування економіки. «Псевдореформатори, які проштовхують цей Податковий кодекс, намагаються увійти до історії України ціною руйнування основ економічного ладу. Вітчизняні хімічні та металургійні підприємства сьогодні неконкурентоспроможні на світовому ринку, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – У нас є шанс змінити структуру економіки – дати свіже повітря малому і середньому бізнесу. Але, на жаль, робиться все навпаки».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в акції протесту проти ухвалення Податкового кодексу біля Верховної Ради брали участь більш як 30 тис. чоловік. Такі дані оголосили організатори акції.

Акції протесту підприємців відбуваються також і в обласних центрах.