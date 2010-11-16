У Харкові протестували близько 20 тисяч підприємців

Сьогодні у Харкові близько 20 тисяч представників малого бізнесу протестували проти ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту, яка була організована Профспілкою таксистів України в Харківській області, Харківською профспілкою підприємців та Клубом підприємців Харкова, пройшла в центрі міста, на площі Свободи.

Перед початком мітингу, який розпочався опівдні, до місця його проведення прибули близько 1,5 тис. автомобілів таксі, водії яких таким чином висловили свою позицію.

Учасники акції у виступах на мітингу вимагали зупинити процес прийняття Податкового кодексу у тому вигляді, в якому він розглядається сьогодні Верховною Радою України.

«Підприємці налаштовані рішуче, і якщо влада не відреагує на їхні вимоги, акції не зупиняться і люди можуть вдатися до більш радикальних заходів, зокрема, до перекриття вулиць, і вони готові були робити це вже сьогодні», - сказав у коментарі УНІАН голова Профспілки таксистів України в Харківській області Сергій СТАРЦЕВ.

На мітингу були зібрані підписи під відповідним зверненням до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, Верховної Ради та Кабінету міністрів України.

С.СТАРЦЕВ повідомив, що завтра у Харкові на тому ж місці відбудеться ще один мітинг з тими ж вимогами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у рамках акції протесту проти прийняття Податкового кодексу більшість служб таксі Харкова з 8.00 до 16.00 не приймали замовлення. За даними С.СТАРЦЕВА, не працювали близько 30 з 35 служб таксі.