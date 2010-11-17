Політолог: "донецькі" придумали самі собі проблему

Політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що з розподілом посад мера Києва і голови Київської міської державної адміністрації партія влади створює грунт для виникнення в майбутньому політичних проблем у Києві.

Таку думку В.НЕБОЖЕНКО висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН, оцінюючи указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про призначення Олександра ПОПОВА головою Київської міськдержадміністрації.

"Це не правова, а політична колізія. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ - слабкий мер, а його команда молодих фахівців-професіоналів виявилося доволі корумпованою. Але столиця не може жити за законами військового часу. Тут ні цар, ні Президент, ні прем`єр-міністр, ні Верховна Рада керівника не призначають. Керівника столиці завжди обирають жителі столиці. Це вже багатовікова традиція, зокрема і в Африці. Тому для Партії регіонів через деякий час постане питання - як добитися поваги й любові киян до нового без їх дозволу голови держадміністрації", - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

Політолог також не виключив, що для легітимізації О.ПОПОВА партія влади через деякий час може піти на дострокові вибори. "...Тому що через декілька місяців до них дійде, що не треба було розводити ці дві посади, а потрібно або одну скоротити, або зберегти поєднання, що забезпечувало якийсь вплив центральної влади на київську владу, але разом з тим, київська влада була легітимна всенародним обранням", - пояснив він.

"Сьогоднішній указ - це ще одна проблема, яку "донецькі" придумали самі собі з містом Києвом. Цього не потрібно було робити. Адже він і так очолював владу, він і так володів всією повнотою влади. Команда молодих топ-менеджерів ЧЕРНОВЕЦЬКОГО як на роботу ходить в прокуратуру, тому він і так правив Києвом, але при цьому зберігалася видимість публічної влади в особі ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. А зараз, коли ці дві посади розділено - мера і голови КМДА, виникає питання: кого представляє ПОПОВ - тільки Президента чи всіх киян? Йому все одно доведеться проходити процедуру виборів, якщо він збирається залишатися. Але після виборів знову ж таки виникне питання - навіщо потрібно було розділяти ці посади?" - вважає В.НЕБОЖЕНКО.

Він наголосив, що обрання мерів столиць є традицією в більшості країн світу. "Призначення в столиці - це дуже погана ознака, це свідчить про авторитарність країни. Якщо будуть прийняті зміни до закону про столицю, де Київ буде позбавлений вибраного мера, а маленьке районне місто обиратиме свого мера, як і Харків, Одеса, Донецьк, а в Києві призначатиметься генерал-губернатор, то ми породимо ще складнішу проблему", - впевнений він.