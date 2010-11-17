Поява Тимошенко біля Верховної Ради була не випадковою

Народний депутат України від фракції “БЮТ-Батьківщина” Анатолій СЕМИНОГА вважає, що якщо акція протесту підприємців проти Податкового кодексу не буде мати організаційної сили, то вона закінчиться нічим.

Як повідомили УНІАН у прес-служба телеканалу ТВі, про це він заявив в ефірі каналу, коментуючи ситуацію із протестом підприємців під стінами Верховної Ради проти прийняття нового Податкового кодексу і виступ на цій акції лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО.

За його словами, на сьогодні протести підприємців не мають лідера, який міг би їх очолити. «Ми зверталися до організаторів, щоб наша політична сила приєдналася до цієї акції, закликала своїх партійців, прибічників прийти і підтримати її, аби акція була більш чисельною. На жаль, організатори сказали: наша акція чисто економічна, не політична, допомагайте нам організаційно, але так, щоб ваших прапорів і лозунгів не було. Наприкінці уже було зрозуміло, що якщо у цієї акції не буде організаційної сили, то вона закінчиться нічим», – сказав А.СЕМИНОГА.

Він також додав, що поява Ю.ТИМОШЕНКО на згаданій акції «була не випадкова: того вимагала ситуація».