Тігіпко - про підприємців під ВР: багато з них не знають, про що йде мова

Не всі пропозиції протестуючих проти Податкового кодексу можна врахувати при його прийнятті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«Ми перед цим зустрічалися з комітетом (протестуючих – УНІАН). Є пропозиції, на які ми звертаємо увагу, а є такі, які сприйняті не будуть, я думаю», - сказав С.ТІГІПКО. Він не сказав, які саме пропозиції не можна врахувати при прийнятті Податкового кодексу. При цьому С.ТІГІПКО зазначив, що зараз іде складний процес прийняття Податкового кодексу. Віце-прем’єр зазначив, що складність процесу полягає в тому, що парламенту треба розглянути майже 5 тисяч поправок до кодексу. «Складний, тому що вносяться поправки, які не обговорювались на засіданні комісії, складний, тому що нам потрібно всі ці поправки переглянути і зараз ми цим займаємось. Що стосується мітингуючих, то спокійно треба дивитися на це. Є позиції, які треба враховувати, а є помилки, які були свого часу зроблені і їх потрібно виправляти», - зазначив С.ТІГІПКО. При цьому він наголосив, що в цьому процесі потрібна конструктивна розмова, тому що багато людей, які беруть участь в акції протесту проти прийняття Податкового кодексу, «взагалі не знають, про що йде розмова».