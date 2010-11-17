Підприємці вимагають розглянути ситуацію з кодексом на РНБО

Підприємці вимагають сьогодні на черговому засіданні Ради національної безпеки та оборони розглянути ситуацію, яка склалася в країні у зв’язку з ухваленням Податкового кодексу.

Про це заявила народний депутат, заступник голови партії „За Україну!” Ксенія ЛЯПІНА, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Вона наголосила, що в Україні близько 4-5 млн. людей - малих підприємців і найманих працівників - напряму залежні від умов ведення бізнесу.

„Вчорашні акції підприємців довели, що на сьогоднішній день Податковий кодекс - це питання номер один. Тому вони вимагають розглянути це питання з точки зору національної безпеки”, - сказала депутат.