Литвин замкнув двері перед носом Тимошенко?

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зірвав зустріч лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО та народних депутатів з представниками малого та середнього бізнесу, які протестують проти ухвалення Податкового кодексу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Така зустріч мала розпочатися о 12.00, однак у цей час за вказівкою В.ЛИТВИНА було замкнено залу засідань фракції БЮТ та проведення зустрічі було зірвано, підкреслюється в повідомленні.

Враховуючи ці обставини, зустріч перенесено на четвер, 18 листопада, на 12.00 в конференц-залу як спільне засідання опозиційного уряду з активом малого підприємництва, що пікетує Верховну Раду. На порядку денному - питання координації зусиль з протидії ухваленню, підписанню та вступу в дію Податкового кодексу, який знищив би малий бізнес та середній клас.

“Фракція БЮТ проведе таке засідання всупереч протидії влади. Якщо ЛИТВИН і завтра позбавить народних депутатів приміщення для роботи, засідання опозиційного уряду відбудеться на майдані біля Верховної Ради”, - наголошується у повідомленні.