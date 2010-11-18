У КМДА - лише одна заявка на відзначення річниці Майдану. На 10 осіб

На сьогодні у Києві відзначити шосту річницю Помаранчевої революції та День Свободи поки виявила бажання лише одна громадська організація.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління КМДА з питань внутрішньої політики, на ранок 18 листопада надійшла лише одна заявка на проведення громадських заходів 22 листопада.

Так, київська міська громадська організація “Народна варта” планує цього дня збори громадян на Хрещатику біля Головпоштамту. У заявці значиться участь 10 осіб. У рамках заходу буде озвучено “Патріотичне слово до народу “Ми виходили на Майдан не за конкретну особистість, а за правду, яка може бути на любій стороні”, а також лунатимуть патріотичні революційні пісні. Водночас у заявці не сказано про використання звукопідсилюючої апаратури та облаштування сценічних конструкцій. Акція проходитиме з 10.00 до 23.00.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада 2005 року тодішній Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про День Свободи, який має відзначатися щорічно 22 листопада.