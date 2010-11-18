Підприємців пустили у приміщення ВР
12:09, 18 листопада 2010Політика
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Для зустрічі з Тимошенко і опозиційним урядом
Підприємці отримали можливість взяти участь у зустрічі з Опозиційним урядом і лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, зараз підприємці, делеговані учасниками мітингу протесту проти ухвалення Податкового кодексу, заходять до зали у будівлі парламенту, де має відбутися зустріч.
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