Підприємців пустили у приміщення ВР

12:09, 18 листопада 2010
Політика
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Для зустрічі з Тимошенко і опозиційним урядом

Підприємці отримали можливість взяти участь у зустрічі з Опозиційним урядом і лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз підприємці, делеговані учасниками мітингу протесту проти ухвалення Податкового кодексу, заходять до зали у будівлі парламенту, де має відбутися зустріч.

 

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