Підприємців пустили у приміщення ВР

Підприємці отримали можливість взяти участь у зустрічі з Опозиційним урядом і лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз підприємці, делеговані учасниками мітингу протесту проти ухвалення Податкового кодексу, заходять до зали у будівлі парламенту, де має відбутися зустріч.