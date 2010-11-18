У БЮТ звертають увагу на обізнаність регіонала щодо рішення КС

Народний депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що Конституційний суд не може встановлювати дати проведення парламентських виборів, а може тільки надати висновок щодо відповідності Конституції законопроекту про внесення змін до Конституції.

Про це С.ВЛАСЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяву лідера фракції Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА щодо дати проведення наступних виборів до парламенту.

«Рішення Конституційного суду не може визначати дату виборів. Воно лише говорить про те, що ті зміни, які пропонується внести до Конституції, вони є коректними чи не коректними», - сказав він.

За словами С.ВЛАСЕНКА, для того, щоб вибори відбулися в ті строки, які визначає більшість, потрібно провести ще два голосування. У першому читанні та в цілому і на двох різних сесіях ВР.

Після цього, за його словами, необхідно, аби цей закон був підписаний Президентом та оприлюднений. «І лише тоді можна буде говорити, що це буде конституційна дата», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО також переконаний, що внісши відповідне подання до Конституційного суду щодо можливості проведення виборів у 2012 році, влада тим самим підтвердила, що єдиним легітимним терміном проведення виборів до ВР є 2011 рік. «Але більш детально рішення Конституційного суду можна буде коментувати тільки після того, як Конституційний суд оприлюднить його… І зверніть увагу на таку аж занадто добру обізнаність про це рішення керівника фракції Партії регіонів», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи означає це, що рішення КС могло прийматися під тиском з боку провладної команди, С.ВЛАСЕНКО зауважив, що до складу КС входять заангажовані судді, відтак і здійснення тиску як такого не потрібно було.