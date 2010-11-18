Президент Ізраїлю: Україна - цікава країна, ви не схожі на будь-кого іншого

Президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС вважає, що «Україна - цікава країна. Ви не схожі на будь-кого іншого. По-перше, завдяки географічному положенню. Завдяки складу населення. Хоча у наш час всі країни неоднорідні».

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв`ю COMMENTS.UA.

На думку Президента Ізраїлю, «сьогодні демократія - це не просто право бути рівним. Демократія надає рівні права, щоб відрізнятися і бути особливим. У вас є проблеми з морем і військово-морським флотом. Багато хто також згадує проблему трансформації вашої сільськогосподарської економіки в економіку, засновану на науці і технологіях. Я вважаю, Україна рухається вперед, намагаючись балансувати між лівими, центристськими і правими поглядами. Але Україна - велика держава, її територія перевищує 600 тис. кв. км. Вона у 30 разів перевершує за площею Ізраїль. Ваша земля родюча. Те, що ви робите з військовою промисловістю, вражає, ваші перетворення ставлять її на службу цивільному населенню».

За словами Ш.ПЕРЕСА, «якщо Україна піде цим шляхом об`єктивно і чесно, буде цікаво подивитися, як вона його подолає».

Він відзначив, що «Ізраїль надзвичайно зацікавлений у відносинах з Україною, тому що дуже багато громадян Ізраїлю народилися в Україні. Сотні років наш народ жив в Україні. Тому ми не можемо говорити про вашу державу як нейтральні спостерігачі».

Нагадаємо, 24–25 листопада Президент Ізраїлю Ш.ПЕРЕС відвідає з офіційним візитом Україну.