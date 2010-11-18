Фракція ПР зібрала розпорошених мажоритарників

У Сумській обласній раді VI скликання представники 7 політичних сил створили фракцію Партії регіонів, до якої увійшли більшість депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час першої установчої сесії Сумської облради 57 новообраних депутатів із 100 утворили фракцію Партії регіонів, куди, зокрема, увійшли 51 депутат від ПР і по одному від Аграрної партії, Народної партії, Партії промисловців і підприємців, Соціалістичної партії України, партії «Рідне місто» і партії «За Україну!».

При цьому 33 “регіонали” були обрані у мажоритарних округах і 18 пройшли до ради за партійним списком, а всі інші новообрані депутати фракції ПР – обрані у мажоритарних округах. Причому, всі шестеро – керівники крупних підприємств, установ і організацій.

Крім того, на сесії було оголошено про створення фракції Компартії України, до якої увійшли 5 депутатів-комуністів.

Решта фракцій мають бути створені до наступної сесії облради.

Як повідомляв УНІАН, всього у Сумській облраді VI скликання – 100 депутатів від 11 політичних партій. Зокрема, від ПР - 51 депутат, «ВО Батьківщина» - 23, від «Фронту Змін» і партії «Рідне місто» - по 6 осіб, від КПУ - 5, від «Сильної України» - 3, «За Україну!» - 2, і від Народної партії, Аграрної партії, Партії промисловців і підприємців та СПУ - по одному депутату.