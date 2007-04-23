Микола Томенко і Сергій Макеєв дадуть прес-конференцію в УНІАН

10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція директора Інституту політики, народного депутата V скликання Миколи Томенка та голови експертної ради громадської організації «Українське демократичне коло», доктора соціології Сергія Макеєва на тему: “Оцінка року діяльності київської влади: передвиборчі обіцянки та реалії сьогодення”. Будуть презентовані результати соціологічного дослідження, присвяченого оцінці киянами діяльності міського голови Леоніда Черновецького та його команди. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.