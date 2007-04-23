Біля КС зібралося понад 15 тисяч біло-голубих

Біля будинку Конституційного Суду продовжуються мітинги прихильників коаліції та опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, сьогодні, 23 квітня, біля КС зібралося понад 15 тис. прихильників Коаліції національної єдності.

У прес-службі зазначили, що люди прийшли висловити свою підтримку суддям, які, «не побоявшись пресингу з боку опозиції і силових структур», продовжують розгляд справи про конституційність указу Президента України.

Крім того, 5 тис. прихильників коаліції зібралося біля Кабінету Міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні КС продовжив розгляд справи про законність Указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень парламенту. За словами голови КС Івана ДОМБРОВСЬКОГО, на засіданні присутні 17 з 18 суддів. Сьогодні суд продовжує опитування постійного представника Верховної Ради в КС Анатолія СЕЛІВАНОВА.

Біля будинку Конституційного Суду знаходяться також прихильники опозиції. Порушення громадського порядку поки що не зафіксовані.