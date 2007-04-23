Кучма: слава Богу, що виграв Ющенко

21 квітня московське видавництво «Время» презентувало в Києві книгу екс-президента України Леоніда Кучми «Після майдану». Леонід Кучма виклав свою точку зору на нинішню політичну нестабільність в Києві в інтерв`ю виданню «Время новостей».

Екс-президент не жалкує про те, що в 2004 році не застосував силу: «Це б нічого не вирішило. Слава Богу, що виграв Ющенко. Якби президентом став Янукович, то завдяки щонайпотужнішій опозиції і Заходу, який не визнав підсумки виборів, Україна опинилася б у такій ситуації, якій не позаздриш. Зате на парламентських виборах-2006 Янукович набрав той об`єм голосів, який повинен був.»

Про Юлію Тимошенко Леонід Кучма висловився так: «Тимошенко, якщо опиниться у владі, насамперед поїде до Москви і скаже: «Путін, дорогий! Хіба можна звертати увагу на передвиборну риторику? Я це робила, щоб виграти вибори». Вона говорить те, що люди хочуть чути, мовляв, чорне -- це біле. Відсотків 20% маргінального населення через це її підтримують.»

На запитання про те, за яких умов він міг би повернутися у велику політику, Кучма відповів: «Повернутися? Ні за які коврижки! У мене фонд, я дітлахам допомагаю. Історичні мемуари почитую. Суцільне задоволення.»