Янукович оголосив себе прозахідним політиком

Прем’єр Віктор Янукович заявляє, що він є прихильником прозахідного курсу.

Про це Янукович заявив в інтерв’ю газеті "The Sunday Telegraph".

"Я підтримую прозахідний курс, який означає будівництво демократичного, заможного і здорового суспільства", - заявив він.

"Різниця між моєю позицією та позицією моїх опонентів полягає в тому, що вони намагаються йти на Захід якомога швидше", - додав Янукович.

"Їхні лідери навіть кажуть про перетворення України на ключовий елемент санітарного кордону проти Росії. Чи Європа зацікавлена в такій конфронтації? Я впевнений, що ні. Я підтримую поступову інтеграцію в Європу", - зазначив він.

Прем’єр також вважає, що за часів його прем’єрства, відносини України і НАТО базувалися на поглибленому співробітництві з альянсом.

"Під час мого перебування на посаді прем’єра, відносини Україна-НАТО базувалися на поглибленій співпраці", - сказав Янукович.

"Наші північноатлантичні партнери постійно звертають увагу на значний внесок нашої країни у світову безпеку, в миротворчих операціях, тощо. Тим не менше ще зарано говорити про вступ до альянсу. Тільки 20% наших громадян підтримують цю ідею", - зазначив він.

Янукович знову назвав неприйнятним указ президента про розпуск парламенту і вкотре зазначив, що саме "міжнародні посередники зможуть запобігти ескалації політичного конфлікту і можливого застосування насильницьких методів".

Торкаючись помаранчевої революції 2004 року, Янукович висловив думку, що тоді "українське суспільство відчистилось".

"Ми заклали базу нової політичної моделі – парламентсько-президентської. Але стара система веде боротьбу і не хоче здаватись та шукає шляхів залишити владні повноваження", - додав він.

"Українська правда"