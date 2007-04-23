Томенко назвав Черновецького могильщиком Євро-2012

Народний депутат V скликання, представник БЮТ Микола ТОМЕНКО переконаний, що київська міська влада самостійно не впорається з підготовкою до фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Києві.

Таку думку він висловив сьогодні під час прес-конференції в агентстві УНІАН.

“Не вірю, що сьогодні київська влада здатна самостійно це зробити”, - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, ситуація у столиці щодо підготовки до Євро-2012 “є трагічною”. Тому, наголосив М.ТОМЕНКО, підготовку столиці до цієї події має взяти під свою опіку загальнонаціональний оргкомітет.

Він назвав “неприхованою брехнею” усі заяви столичної влади з цього приводу. “І попередня київська влада, і нинішня київська влада були головними могильщиками Євро”, - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, на даний час у столичної влади поки “немає жодного розуміння, що таке Євро-2012”.

Він також розкритикував заяви київської влади про її намір залучити бюджетні столичні кошти до підготовки до футбольного чемпіонату. “Як сказав відомий спортсмен ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, 200 млн. євро йому дайте і він стадіон побудує. Я все зроблю, щоб не дати жодної копійки бюджетних коштів. Не треба за бюджет стадіони будувати”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що у Києві достатньо меценатів, які готові вкласти кошти у будівництво стадіонів. “Це дикість якась, що у Дніпропетровську є розуміння, як за гроші бізнесу влада будує стадіон, у Донецьку є розуміння, у Львові з їхніми фінансовими можливостями є розуміння, а ми у Києві за бюджетні кошти хочемо будувати стадіон”, - заявив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦКИЙ наголосив минулого тижня, що Київ надав усі необхідні гарантії УЄФА щодо проведення матчів у столиці України.

«До 2012 року ми побудуємо ще один стадіон, який буде відповідати міжнародним вимогам – робота в цьому напрямку вже ведеться. Його вартість складе не менш ніж 200 млн. євро. Для виконання цього грандіозного плану ми будемо активно залучати інвестиції. Київ розуміє ту відповідальність, яку несе за імідж країни, яка буде приймати чемпіонат Європи. Існуючий стадіон теж буде спеціально підготовлений до цієї події», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.