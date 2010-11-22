Азаров чекає від ЄС Плану дій щодо безвізового режиму вже сьогодні

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ очікує, що угоду про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом буде підписано у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з Принцом Бельгії ФІЛІПОМ.

«Ми повні рішучості вже наступного року домовитися про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також висловив упевненість, що сьогодні під час саміту Україна-ЄС, який проходить у Брюсселі, буде схвалено Дорожню карту з впровадження безвізового режиму для України.

«Я думаю, сьогоднішній саміт закінчитися наданням Україні Плану дій щодо безвізового режиму», - сказав М.АЗАРОВ.